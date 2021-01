Toto: Kein Dreizehner in erster Runde des Jahres - Fünffachjackpot

Das Jahr 2021 hat im Toto so begonnen wie das alte Jahr geendet hat: Ohne Dreizehner. Damit kommt es in der Runde 1B im ersten Rang zu einem Fünffachjackpot mit rund 40.000 Euro. In der Runde 1A brachte die Gewinnermittlung vier Zwölfer zu je rund 1.270 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 1B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 1A (ohne Gewähr):

5-fach Jackpot Dreizehner 33.780,92 Euro bleiben im Topf 4 Zwölfer zu je 1.271,00 77 Elfer zu je 14,60 564 Zehner zu je 4,00 376 5er Bonus zu je 2,50 Torwette 1. Rang: Jackpot 31.867,92 Euro im Topf Torwette 2. Rang: Jackpot 5.755,39 Torwette 3. Rang: 86 zu je 9,70 Hattrick: Jackpot 141.110,66