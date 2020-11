Toto: Runde 48A brachte Triple-Jackpot

Zum dritten Mal in Folge ist es im Toto niemand gelungen, die 13 Richtigen zu erraten. Damit gibt es nach der Runde 48A einen Triple-Jackpot, in dem bereits mehr als 134.000 Euro liegen. Nicht geknackt wurde auch die Torwette im 1. und 2. Rang. Dafür gab es aber drei Zwölfer in Höhe von je mehr als 2.800 Euro. Annahmeschluss für die Runde 48B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 48A (ohne Gewähr):

Kein Dreizehner Triple-Jackpot 134.161,45 Euro 3 Zwölfer zu je 2.822,20 91 Elfer zu je 20,60 659 Zehner zu je 5,70 433 5er Bonus zu je 3,60 Torwette: 1. Rang: Jackpot 10.335,12 2. Rang: Jackpot 617,18 3. Rang: 1 Gewinner 771,40 Hattrick: Jackpot zu 138.957,38