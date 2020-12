Toto: Sechsfach-Jackpot mit rund 220.000 Euro wartet in Runde 50A

Auch im 1. und 2. Rang der Torwette kein Gewinner

Der Dreizehner im Toto war am vergangenen Wochenende einmal mehr unerreichbar. In der Runde 50A - Annahmeschluss ist am Dienstag um 18.45 Uhr - wartet daher ein mit rund 220.000 Euro dotierter Sechsfach-Jackpot. In der Torwette und beim Hattrick gibt es weitere Jackpots. Der Solo-Zwölfer brachte einem Systemspieler insgesamt mehr als 27.400 Euro.

Gewinnermittlung der Toto Runde 49B:

Kein Dreizehner, im Topf bleiben 200.459,28 Euro 1 Zwölfer zu 25.500,40 18 Elfer zu je 166,00 170 Zehner zu je 35,10 403 5er Bonus zu je 6,10 Torwette 1. Rang: Jackpot, im Topf bleiben 15.643,68 Torwette 2. Rang: Jackpot, im Topf bleiben 2.740,61 Torwette 3. Rang: 11 Gewinner zu je 88,00 Hattrick: Jackpot, im Topf bleiben 139.488,23