Toto: Sechsfachjackpot wartet im Dreizehner-Rang

Solo-Zwölfer brachte rund 5.170 Euro

Zum sechsten Mal in Folge ist in der Toto-Runde 8A der Dreizehner nicht geknackt worden. In der nächsten Runde am Wochenende geht es damit um rund 55.000 Euro. Im Zwölfer-Rang gab es einen Solo-Gewinner, der mit seinem Systemschein dank zusätzlichen Elfern und Zehnern rund 5.400 Euro gewann.

Annahmeschluss für die Runde 8B ist am (morgigen) Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8A Kein Dreizehner, 6fach-Jackpot 47.251,66 Euro im Topf 1 Zwölfer zu 5.172,00 50 Elfer zu je 22,90 455 Zehner zu je 5,00 303 5er Bonus zu je 3,10 Torwette 1. Rang: JP 56.360,64 Euro im Topf Torwette 2. Rang: JP 2.377,73 Torwette 3. Rang: 21 zu je 47,30 Hattrick: JP 143.559,93