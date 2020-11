Toto: Solo-Dreizehner brachte Gewinner 100.000 Euro

Ein Solo-Dreizehner in der Toto-Runde 46A hat dem Gewinner dank Jackpot-Garantie exakt 100.000 Euro eingebracht. Auch in der nächsten Runde geht es wieder um einen Garantie-13er und damit diese Summe. In der Torwette gab es wieder keine fünf richtigen Ergebnisse, es heißt weiterhin Jackpot. Annahmeschluss für die Runde 46B ist am Samstag um 17.50 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 46A (ohne Gewähr):

1 Dreizehner zu 100.000,00 Euro 8 Zwölfer zu je 923,10 96 Elfer zu je 17,00 671 Zehner zu je 4,80 1.274 5er Bonus zu je 1,00 Torwette: 1. Rang: JP im Topf sind 3.792,00 2. Rang: 45 zu je 13,20 3. Rang: 368 zu je 2,00 Hattrick: JP im Top sind 138.303,06