Toto: Solo-Dreizehner bringt mehr als 326.900 Euro

Höchster Gewinn 2020 nach Neunfach-Jackpot - Systemschein bringt insgesamt mehr als 344.600 Euro

Mit einem in Wien aufgegebenen Systemschein hat ein Totospieler den höchsten Gewinn des Jahres erreicht. Für den Solo-Dreizehner in der Runde 51B nach einem Neunfach-Jackpot gibt es 326.902 Euro, dank weiterer Gewinne erhält der Glückliche insgesamt mehr als 344.600 Euro. Im ersten und zweiten Rang der Torwette blieben die Einsätze einmal mehr im Topf. Annahmeschluss für die Runde 52A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 51B:

1 Dreizehner zu 326.902,60 Euro 6 Zwölfer zu je 3.364,80 63 Elfer zu je 71,20 523 Zehner zu je 17,10 441 5er Bonus zu je 8,40 Torwette 1. Rang: Jackpot, im Topf bleiben 24.952,08 Torwette 2. Rang: Jackpot, im Topf bleiben 2.989,06 Torwette 3. Rang: 41 Gewinner zu je 31,60 Hattrick: Jackpot, im Topf bleiben 140.419,07