Toto: Solo-Zwölfer brachte über 2.500 Euro

Jackpot im Dreizehner-Rang und Torwette

Ein Solo-Zwölfer in der Runde 52A hat einem Totospieler aus Vorarlberg zu Weihnachten 2.539 Euro eingebracht. Im Dreizehner-Rang gibt es einen Jackpot, im Topf blieben 4.700 Euro, ergab die Gewinnermittlung am Donnerstag. Annahmeschluss für die Runde 52B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 52A:

Jackpot Dreizehner 4.702,82 Euro im Topf 1 Zwölfer zu 2.539,50 5 Elfer zu je 112,80 88 Zehner zu je 12,80 91 5er Bonus zu je 5,10 Torwette 1. Rang: Jackpot 26.011,92 im Topf Torwette 2. Rang: Jackpot 3.412,99 im Topf Torwette 3. Rang: Jackpot 529,92 im Topf Hattrick: Jackpot 140.525,05 im Topf