Toto: Vierfach-Jackpot und auch kein Zwölfer in Runde 7A

Der Dreizehner im Toto ist zum vierten Mal in Folge nicht erraten worden. Im Vierfach-Jackpot liegen nach der Runde 7 A nun bereits über 28.000 Euro. Wie in der Vorrunde gab es auch im Zwölferrang keinen Gewinner, dort sind rund 12.000 Euro zu gewinnen. Jackpots gibt es weiters im 1. und 2. Rang der Torwette, im ersten Rang warten schon mehr als 52.000 Euro. Annahmeschluss für die Runde 7B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 7A:

Kein Dreizehner, Vierfach-Jackpot 28.169,05 Euro Kein Zwölfer, Jackpot 8.408,11 4 Elfer zu je 218,20 40 Zehner zu je 43,60 33 5er Bonus zu je 22,00 Torwette 1. Rang: Jackpot 52.241,04 2. Rang: Jackpot 729,89 3. Rang: 2 zu je 456,10 Hattrick: Jackpot 143.147,97 (ohne Gewähr)