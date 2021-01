Toto: Vierfachjackpot beim Dreizehner - 30.000 Euro warten

Der Jackpot im Toto geht in die nächste Runde. Im Vierfachjackpot im Dreizehnerrang geht es in der Runde 1A um rund 30.000 Euro. Jeder der vier Zwölfer ist rund 1.200 Euro wert. Weiter im Topf sind die Jackpots im ersten und im zweiten Rang der Torwette. Annahmeschluss für die kommende Runde 1A ist am Dienstag um 18;50 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 53B (ohne Gewähr):

Kein Dreizehner Vierfach-Jackpot 24.365,70 Euro 30.000,00 warten 4 Zwölfer zu je 1.239,10 45 Elfer zu je 24,40 334 Zehner zu je 6,50 365 5er Bonus zu je 2,50 Torwette 1. Rang: Jackpot 30.188,40 2. Rang: Jackpot 5.083,58 3. Rang: 15 Gewinne zu je 56,80 Hattrick: Jackpot 140.942,70