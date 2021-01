Tourengeherin in Salzburg 100 Höhenmeter von Lawine mitgerissen

25-Jährige teilweise verschüttet - Frau leicht verletzt von Kameraden geborgen

Zu der Reihe von Lawinenabgängen in Salzburg und Tirol vom Mittwoch hat sich ein weiterer Unfall gesellt. Wie die Polizei berichtete, wurde am Mittwochvormittag im Hochkönig-Gebiet eine 25-jährige Tourengeherin von einem Schneebrett rund 100 Höhenmeter mitgerissen und teilweise verschüttet. Die Frau konnte von ihren Kameraden kurz danach aus den Schneemassen befreit werden. Sie wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und leicht verletzt ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Die Frau war gemeinsam mit drei Freunden (25, 35 und 36 Jahre alt) in der Früh vom Höllntal bei Werfen (Pongau) in Richtung Gaisnase aufgestiegen. Im letzten Hang löste die Gruppe in rund 1.660 Metern Seehöhe im 30 bis 35 Grad steilen Hang die Lawine aus. Das Schneebrett hatte zwar nur geringe Mächtigkeit, riss die Frau aber aufgrund der geringen Schneehöhe teils über steinigen Boden mit. Am Mittwoch herrschte im betroffenen Gebiet erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).