Tourismus in Deutschland brach im Corona-Krisenjahr ein

Deutsche Großhandelspreise mit höchstem Anstieg seit 1981 Teurere Metalle und Rohöl haben in Deutschland die Großhandelspreise 2010 so stark in die Höhe getrieben wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die Händler mussten 5,9 Prozent mehr zahlen als im Krisenjahr 2009, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Noch stärker war die Teuerung 1981 ausgefallen, als die Großhandelspreise um 7,7 Prozent zugelegt hatten.