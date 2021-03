Tourismusagenden-Diskussion für Walser "beiseitegelegt"

Nach Gespräch mit Platter, Hörl und Zoller-Frischauf - Will Platter im Fall eines Antritts bei der Landtagswahl 2023 unterstützen

Tirols WK-Präsident Christoph Walser hat nach seinem Vorstoß, dass LH Günther Platter (ÖVP) die Tourismusagenden abgeben solle, nun versucht, die Wogen zu glätten. Er habe bei einem Gespräch mit Platter vereinbart, diese Diskussion "beiseitezulegen". Einmal mehr meinte er, dass sein Vorschlag nichts mit Platter selbst zu tun habe. Bei der Landtagswahl 2023 wolle er den Landeschef im Falle eines Antritts "zu hundert Prozent unterstützen", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Dass am Montag von der Bundesregierung keine baldigen Öffnungen von Gastronomie und Hotellerie angekündigt wurden, habe "eine riesen Bestürzung beziehungsweise Angst bei den Unternehmern ausgelöst, weil man finanziell am Ende ist", meinte Walser am Freitag. Daher waren innerhalb der Wirtschaftskammer die Diskussionen "schon sehr intensiv, was kurz- und langfristig im Tourismus passiert". Es gab Stimmen, die gefordert hätten, "dass man dem Tourismus politisch auch mehr Zeit gibt" - immerhin sei Platter ja intensiv mit dem Corona-Krisenmanagement beschäftigt. Einen eigenen Tourismuslandesrat wollte er aber nicht fordern.

"Man erwartet sich von mir als Kammerpräsident, Dinge zu sagen, die in der Öffentlichkeit nicht so fein sind", begründete Walser sein Vorgehen. Er wolle nun auch "keine Personaldiskussion" führen. Es sei schließlich richtig, dass die Tourismusagenden "beim Chef" liegen, "höher geht es ja nicht", versuchte er zu kalmieren. Bei dem Gespräch, dem laut "Tiroler Tageszeitung" (Freitagsausgabe) auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Wirtschaftsbundchef Abg. Franz Hörl (beide ÖVP) beiwohnten, habe man vereinbart, dass sich die Kommunikation künftig bessern solle und gemeinsam eine "Strategie" für den Tourismus ausgearbeitet werden solle.