Toyota hebt nach Gewinnsprung Prognose an

Größte Lohnerhöhung bei Toyota seit 21 Jahren Mit der Aussicht auf einen Rekordgewinn hebt Toyota die Löhne in Japan so stark an wie seit 21 Jahren nicht mehr. Management und Gewerkschaftsvertreter einigten sich am Mittwoch auf eine Erhöhung der Monatsgehälter von 0,8 Prozent ab dem im April beginnenden Geschäftsjahr 2014/15. Einschließlich einer Sondervergütung für die Zeit der Betriebszugehörigkeit ist es die größte Lohnerhöhung seit 1993.