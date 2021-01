Toyota musste Produktion in Guangzhou wegen Lieferengpässen stoppen

Dauer der Unterbrechung noch nicht abschätzbar - Auto- und Elektronikhersteller leiden weltweit unter Mangel an Chips - Nachfrage übersteigt Angebot

Wegen Lieferengpässen bei Halbleitern hat der japanische Autobauer Toyota seine Produktion in der chinesischen Stadt Guangzhou gestoppt. Eine Konzernsprecherin konnte nicht sagen, wie lange die Produktionsunterbrechung dauern wird. Auto- und Elektronikhersteller sind weltweit mit einem Mangel an Chips konfrontiert, da sich die Verbrauchernachfrage in der Coronakrise erholte und das Angebot überstieg.