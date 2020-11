TPLF: Äthiopien setzt in Konfliktregion Hochtechnologiewaffen ein

Hilfsorganisationen warnen vor humanitärer Krise

Äthiopiens Militär erhält in seinem Kampf gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) nach deren Angaben auch Unterstützung aus Eritrea sowie einem nicht näher bezeichneten Staat außerhalb Afrikas. In einer TPLF-Erklärung heißt es am Montag, zum Einsatz kämen auch Drohnen sowie Hochtechnologiewaffen, die es auf dem afrikanischen Kontinent bisher nicht gegeben habe.

Bei den Luftschlägen seien in Tigray auch Infrastruktureinrichtungen wie der Tekeze-Staudamm oder eine Zuckerfabrik zerstört worden. Der Chef der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), Debretsion Gebremichael, rief die internationale Gemeinschaft zu einer Verurteilung der Angriffe auf. Bleibe dieser Konflikt ungelöst, könne er zum Zerfall des Vielvölkerstaats Äthiopien und auch zur Destabilisierung der gesamten Region führen.

Die TPLF hatte am Vortag zugegeben, das Nachbarland Eritrea mit Raketen beschossen zu haben. In Addis Abeba betonte ein äthiopischer Regierungsvertreter prinzipielle Dialogbereitschaft. Das sei aber zu diesem Zeitpunkt undenkbar, wo sich eine Region offen gegen die Verfassung des Landes stelle und zudem Angriffe auf die Hauptstadt Addis Abeba androhe.

Äthiopiens Regierung hatte nach Monaten der Spannungen zwischen Addis Abeba und der TPLF eine Offensive gegen Tigrays Miliz und Regierungspartei begonnen. Über die Lage vor Ort ist wenig bekannt, da Internet, Telefonverbindungen und Strom gekappt und Straßen blockiert sind. Der Zugang zur Region wurde für Journalisten eingeschränkt. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Krise. Angaben der Regierung können kaum unabhängig überprüft werden.

In offiziellen Verlautbaren erwähnt Äthiopien Eritrea nicht, spricht von der Befreiung von Gebieten und wirft der TPLF Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Sie war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Als Abiy Ahmed 2018 an die Macht kam, brachte der Ministerpräsident Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die TPLF nicht beitrat. Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie.

