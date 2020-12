Traditionelles Neujahrsschwimmen in New York wegen Corona abgesagt

Hätte 2021 zum 117. Mal stattgefunden

Das traditionelle Neujahrsschwimmen in New York, bei dem normalerweise tausende Menschen in den kalten Atlantik hüpfen, fällt 2021 aus. "Angesichts der anhaltenden Bedenken wegen Massenversammlungen während der Corona-Pandemie haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, das Neujahrsschwimmen, das zum 117. Mal stattgefunden hätte, abzusagen", teilte der "Polar Bear"-Schwimmverein mit.

Der nach eigenen Angaben älteste Winter-Schwimmverein der USA organisiert das Spektakel in der Millionenmetropole seit mehr als 100 Jahren immer am Neujahrstag. In den vergangenen Jahren hatten jeweils tausende Menschen am "Polar Bear Plunge" (auf Deutsch etwa: "Eisbären-Untertauchen") am Strand vor dem Vergnügungspark Coney Island im Stadtteil Brooklyn teilgenommen.