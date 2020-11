Trafik-Einbrecher kurz nach Tat in Wien gestellt

Auch nach Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt

Drei verdächtige Männer sind am Montagabend kurz nach einem Einbruch in eine Trafik in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf von der Polizei festgenommen werden. Die Täter wurden auch aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes angezeigt, da ein Einbruch keine Ausnahmegrund für die Ausgangssperre darstellt.

Die Beamte waren von Zeugen alarmiert worden. Bei der Trafik war die Glasscheibe der Eingangstüre eingeschlagen und es fehlten mehrere Stangen Zigaretten. Bei der Fahndung stellten die Beamten drei verdächtige Personen (17, 20, 21 Jahre) . Bei einer Durchsuchung der österreichischen Staatsbürger wurde ein Schlagring sichergestellt, berichtete die Polizei.