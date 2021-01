Trailer für Pandemie-Film "Locked Down" mit Anne Hathaway im Netz

Streifen ist ab 14. Jänner verfügbar

Mit "Locked Down" kommt ein hochkarätig besetzter Pandemie-Film bei HBO Max heraus. Der Warner-Streamingdienst stellte am Dienstag den ersten Trailer mit der amerikanischen Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ("Les Miserables") und dem britischen Star Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") ins Netz. In der romantischen Action-Komödie spielen sie ein Londoner Paar mit Trennungsabsichten, das sich im Corona-Lockdown zusammenraufen muss.

Ein Diamanten-Diebstahl bringt die beiden auf turbulente Weise wieder zusammen. Regie führte Doug Liman ("Die Bourne Identität", "Edge of Tomorrow"), der zuvor in "Mr. & Mrs. Smith" (2005) Brad Pitt und Angelina Jolie als miteinander verheiratete Profi-Killer in Szene setzte. "Locked Down" wurde im vorigen Sommer mit kleinem Budget gedreht. Der Heist-Film ist ab dem 14. Jänner bei HBO Max verfügbar.