Transit - 13 europäische Frächterverbände protestieren in Brüssel

Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

13 Frächterverbände aus verschiedenen europäischen Ländern, darunter Italien, Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik, haben in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dringende Maßnahmen gegen die verschärften Einreiseregeln nach Österreich urgiert. Sie drängten die EU zu "Initiativen zur Gewährleistung des freien Warenverkehrs".

Die Frächterverbände kritisierten das nächtliche Fahrverbot, das seit Jänner 2021 auch auf Fahrzeuge des Typs Euro 6 ausgedehnt worden sei, sowie das sektorale Fahrverbot. Außerdem sei die nächtliche Lkw-Maut auf der A13 von Innsbruck zum Brenner verdoppelt worden.

Wegen des nächtlichen Fahrverbots sei der Verkehr tagsüber stärker, was zu langen Staus an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland führe. Die nächtlichen Verbindungen auf der Rollende Landstraße (RoLa) würden öfters in letzter Minute gecancelt.

Eine weitere Hürde sei die Lage in Kufstein. "An einigen Tagen dürfen ab fünf Uhr morgens nur wenige Lastwagen pro Stunde nach Österreich fahren", bemängelten die Frächter. Dies führe zu Staus. Die Warteschlangen hätten am 7. und am 14. Jänner 80 Kilometer erreicht. "Es ist unmenschlich, wenn Fahrer bis zu neun Stunden in der Kabine warten müssen, ohne Zugang zu Lebensmitteln und Toiletten zu haben", schrieben die Verbände.