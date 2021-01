Transit - Tiroler WK-Chef kritisiert Nachtfahrverbot für Euro 6 Lkw

Von Schwarz-Grün mit 1. Jänner auf den Weg gebracht - Walser aber für "Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene"

Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP) hält nichts von dem mit 1. Jänner von der schwarz-grünen Landesregierung auf den Weg gebrachten Nachtfahrverbot für Lkws der Klasse Euro 6. Denn viele Unternehmen hätten in diese umweltfreundlicheren Fahrzeuge investiert, so Walser bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Er sei darüber auch mit Landeshauptmann Günther Platter (ebenfalls ÖVP) im Gespräch, ließ Walser wissen.

Platter hatte die neuen Verschärfungen - wie die meisten Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen - als "Notfallmaßnahmen" bezeichnet. Mit dem neuen Jahr wurden in Tirol die Maßnahmen gegen den Lkw-Transitverkehr verschärft. Im Jänner fiel etwa die generelle Ausnahme für Euro 6 Lkw im Nachtfahrverbot - mit Ausnahme von medizinischem Material, leicht verderblichen Waren und dem Ziel-und Quellverkehr. Begründet wurde der Schritt von LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) mit steigenden NO2-Emissionen, sie bewarb die Rollende Landstraße (RoLa) als Alternative.

"Wir befürworten die Verlagerung von der Straße auf die Schiene", sagte Walser, "doch es passiert nichts". Es fehle an der nötigen Infrastruktur, man müsse EU-übergreifend planen und "aktiv eine Verlagerung anstreben". Der Verkehr sei der Wirtschaftskammer Tirol "ein großes Anliegen", die 2,3 bis 2,5 Mio. Fahrten über den Brenner pro Jahr seien zwar höher als in den Jahren zuvor, aber auch ein starkes wirtschaftliches Zeichen.