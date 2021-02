Transporter streifte Zaun: 1.000 Liter Fäkalien auf deutscher Straße

Unfall mit übel riechenden Folgen: In Garmisch-Partenkirchen ist ein Laster beim Abtransport mobiler Toiletten ausgelaufen. Am Montag streifte der 60-jährige Fahrer des Transporters an einer Kurve einen Gartenzaun, wodurch das Ablassventil abriss, teilte die Polizei mit. Dadurch strömten den Angaben zufolge rund 1.000 Liter Fäkalien aus dem Tank und verteilten sich etwa 50 Meter weit auf der Straße.