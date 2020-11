Transporter verlor Ladegut auf Autobahn in Vorarlberg

Der Lenker eines Transporters hat am Samstag auf der Rheintalautobahn (A14) in Vorarlberg auf Höhe Dornbirn in Fahrtrichtung Tirol zwei Laderampen aus Aluminium verloren. Die Rampen waren rund zwei Meter mal 30 Zentimeter groß. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge überfuhren die Rampen und wurden dabei beschädigt, berichtete die Polizei. Der Lenker des Transporters wurde gebeten, sich bei der Exekutive zu melden.