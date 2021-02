Trauer um Theologen und früheren Grazer Uni-Rektor Franz Zeilinger

Langjähriger Vorstand des Instituts für Neutestamentliche Bibelwissenschaften verstarb in Niederösterreich

Der österreichische Bibelwissenschafter, langjährige Institutsleiter und ehemalige Rektor der Universität Graz, Franz Zeilinger, ist tot. Der gebürtige Niederösterreicher lehrte seit 1973 an der Uni Graz, und leitete von 1981 bis 2002 das Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaften, seit 1953 gehörte er dem Redemptoristenorden an. Zeilinger starb am Montag im Alter von 86 Jahren in Niederösterreich, wie die Theologische Fakultät am Dienstag online mitteilte.

Zeilinger (geb. 1934) starb in seiner niederösterreichischen Geburtsstadt Eggenburg (Bezirk Horn). Er wurde 2002 an der Universität Graz emeritiert und zog 2010 von Graz wieder nach Eggenburg, wo er als Seelsorger an der Klosterkirche, in den Pfarren Eggenburg und Burgschleinitz sowie im Landespflegeheim half.

Zeilinger war Mitglied des Leitungsgremiums für die Revision der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (2006 bis 2016). Dem renommierten Bibelexperten, der von 1991 bis 1993 auch Rektor der Universität Graz war, wurde u.a. das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.