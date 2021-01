Tresor in Supermarkt im Bezirk Neunkirchen geknackt

Unbekannte erbeuteten niedrigen bis mittleren fünfstelliger Eurobetrag

In einem Supermarkt in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Wochenende der Tresor geknackt worden. Die Mitarbeiter der Filiale bemerkten den Einbruch erst Montagfrüh, bestätigte die Exekutive einen Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN). Die unbekannten Täter sollen einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag aus dem Safe erbeutet haben.

Über ein Fenster sollen die Einbrecher in den hinteren Bereich des Geschäfts eingedrungen sein, so die Polizei. Sie sollen zudem einen Feuerlöscher geleert haben, um ihre Spuren zu verwischen. "Wir gehen von der Arbeit von Profis aus", berichtete Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller.