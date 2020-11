Triathlon: Vorarlberger Pauger im Weltcup in Valencia 15.

Der Vorarlberger Leon Pauger hat am Samstag zum Abschluss der Triathlon-Weltcup-Saison den 15. Platz belegt. Der 21-Jährige hatte nach dem Sprint-Rennen (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) in Valencia (Spanien) 1:13 Minuten Rückstand auf den französischen Sieger, den Weltmeister Vincent Luis. ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr bezeichnete Pauger als "Aufsteiger der Saison. Wir werden mit diesen Leistungen in den nächsten Jahren sicher auf ihn zählen können."