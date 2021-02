"Tribes of Europa" auf Netflix: Die Apokalypse zerstört jede Nuance

Showrunner Philip Koch setzt auf altbekannte Zutaten, viel Hochglanz und eine knöcherne Struktur - Erste Staffel mit sechs Episoden ab 19. Februar abrufbar (Von Christoph Griessner/APA)

Düstere Aussichten: Nach einem verheerenden Blackout und Jahrzehnten der Anarchie ist Europa 2074 in unzählige Mikrostaaten zerfallen. Diese sogenannten "Tribes of Europa" rittern ab Freitag in der gleichnamigen neuen Netflix-Produktion um die Vorherschaft auf dem Kontinent, der technologisch ins finstere Mittelalter gerutscht ist - mit nur wenigen Ausnahmen. Das Ergebnis findet in der Schnittmenge von "Game of Thrones" und "Tribute von Panem" selten die richtige Atmosphäre.

Die drei Geschwister Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed) leben mit ihrem Tribe, den Origines, im Einklang mit der Natur. Die Gemeinschaft hat sich bewusst von allem abgewandt, um nicht zwischen die Fronten der Verfeindeten Crows, Crimson Republic und Atlantier zu geraten. Und doch passiert genau das, als eines Tages in der Nähe ihres Dorfes ein Pilot der Atlantier abstürzt und dadurch ein geheimnisvolles Artefakt in ihr Leben tritt.

Schnell ist nichts mehr so, wie es einmal war: Die blutrünstigen Crows sind auf der Suche nach dem unscheinbaren Cube und metzeln kurzerhand alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Geschwister werden getrennt: Während der junge Elja, der den Würfel an sich genommen hat, auf den eigenbrötlerischen Schrottsammler Moses (Oliver Masucci muss leider Abziehbild bleiben) stößt, überlebt Liv schwer verletzt und wird Kiano gemeinsam mit seinem Vater als Sklave in die Crows-Hauptstadt Brahtok verschleppt.

Es verwundert kaum, dass der US-Streaminggigant, der mittlerweile stark auf regionale Formate setzt, neuerlich gemeinsame Sache macht mit den Produzenten hinter dem Mystery-Erfolg "Dark". Neben dessen verschachtelter Gehirnakrobatik haben Quirin Berg und Max Wiedemann zudem mit Serien wie "4 Blocks" oder "Der Pass" ein Händchen für stilisierte Genrekost unter Beweis gestellt - ganz egal, ob es nun um das Berliner Drogen- und Bandenmilieu oder einen kultischen Serienmörder geht. Nur: Die Optik alleine reicht nicht aus.

Dass "Tribes of Europa" auf derzeit nachgefragte Zutaten setzt, steht außer Frage. Verfeindete Stämme, die reichlich Identifikationspotenzial für verschiedene Zielgruppen bieten, ein stets bedrohlich brodelnder Electrosoundtrack (Clinton Shorter agiert zwar effektvoll, aber kaum eigenständig) sowie allerlei Versatzstücke des reichhaltigen Science-Fiction- und Fantasy-Kanons werden in den sechs Episoden dicht verwebt. Wer aber nur ein bisschen unter diese glänzende Oberfläche blickt, bei dem stellt sich rasch Ernüchterung ein.

Zu beliebig wirkt die Abfolge an Schicksalsschlägen und -begegnungen, der sich die drei Geschwister ausgesetzt sehen. Ein Blick über den Tellerrand wird ohnedies kaum gewagt, auch wenn es sich dem Titel entsprechend um eine europäische Perspektive handeln soll - was höchstens durch ein paar Nebenfiguren sowie holpriges Englisch als immer wieder eingesetzte Gemeinsprache eingelöst wird. Stattdessen findet man sich zwischen namenloser Wald- und Wiesenromantik einerseits und baufälligem Industrie-Chic andererseits wieder.

Die von Showrunner Philip Koch erdachte und gemeinsam mit Florian Baxmeyer inszenierte Serie leidet dabei an allerlei Klischees. Wo Masuccis Figur offenbar im Stile eines Han Solo für Arme für die humoristischen Elemente sorgen soll, ist beispielsweise der österreichische Schauspieler Robert Finster ("Freud") als Anführer einer Gruppe von Elitesoldaten im starren Funktionsmodus verhaftet, der kaum Nuancen zulässt. Und die bitterbösen Crows? Sind zwar genau das, nämlich bitterböse, aber haben auch einen Ehrenkodex, demzufolge sie niemals ihr Wort brechen dürfen - auch nicht dem Feind gegenüber. Aha.

Die Erwartungen sind durch den Serien- und Streamingboom der vergangenen Jahre andere geworden. Selbst der europäische Content ist in Sachen optischer Finesse und aufwendiger Erzählung weit über das Krimi- und Dramagenre hinausgewachsen. Das ist für "Tribes of Europa" gleichermaßen Segen wie Fluch: Einerseits funktioniert die Sci-Fi-typische Unterhaltung über weite Strecken und gibt es auch am Produktionsdesign kaum etwas auszusetzen. Aber leider wirkt hier vieles nur wie auf Hochglanz poliert, während die darunterliegende Struktur eher knöchern ist und sich zu schnell mit Altbekanntem zufriedengibt. Ob sich das im immer üppiger werdenden Seriendschungel durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

