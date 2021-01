Tricky Women-Festival feiert im März 20. Geburtstag online

Animationsfestival von 10. bis 14. März in digitaler Variante

Tricky Women, das heimische Festival für das weibliche Animationsfilmschaffen, feiert heuer 20. Geburtstag - angesichts der Coronapandemie notgedrungen in einer Onlineausgabe. Von 10. bis 14. März bespielt man den digitalen Raum also mit einer Jubiläumsausgabe - und mit "Glitter und Glory", wie die Organisatorinnen am Donnerstag in einer Aussendung versprechen. Und dazu gehört neben der Filmpräsentation auch in der Onlinevariante ein umfangreiches Rahmenprogramm.

So gibt es Lesungen zum patriarchalen Storytelling und möglichen Alternativen unter dem Motto "Change the Narrative". Und filmische Installationen sollen sich der Schnittstelle zwischen Körper und Umgebung, Werden und Gewesenem widmen.

(S E R V I C E - Details zum Programm ab Mitte Februar auf www.trickywomen.at)