Triebwerksbauer MTU mit Gewinn im Coronajahr - Dividende angekündigt

MTU will Anteil an weiterem Triebwerkskonsortium aufstocken Der deutsche Triebwerksbauer MTU Aero Engines will seinen Anteil an einem weiteren Turbinenbau-Konsortium aufstocken. Der Münchner Konzern wolle über die bisher gehaltenen elf Prozent an der Gruppe International Aero Engines (IAE) hinausgehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die IAE vermarktet das gängige V2500-Aggregat für die Airbus-A320-Familie.