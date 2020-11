Trotz Corona gelang dm Österreich 2019/20 moderates Plus

980 Mio. Euro Umsatz in Österreich, 2,9 Mrd. Euro im Teilkonzern

Von den Wachstumsraten der vergangenen Jahre ist man zwar entfernt, trotzdem hat die Drogeriemarktkette dm im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) mit einer Umsatzsteigerung von 1,6 Prozent auf 980 Mio. Euro in Österreich ein leichtes Plus verzeichnet. "Wir sind relativ stabil durch die Krise gekommen", zog Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführer, am Donnerstag zur APA.

Im von Salzburg aus koordinierten Teilkonzern, zu dem neben Österreich auch Länder aus Zentral- und Osteuropa sowie Italien gehören, stieg der Umsatz um 6,5 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro. Es sei zu Beginn der Krise in allen Ländern rasch klar gewesen, dass man als Anbieter von Produkten des täglichen Bedarfs die Filialen trotz Lockdowns offenhalten könne, berichtete Engelmann. Den Dienstleistungsbereich – wie die Friseur- und Kosmetikstudios – habe man schließen müssen. In Österreich macht dieser Bereich immerhin einen Umsatzanteil von rund zehn Prozent aus. Im Dienstleistungsbereich wurde ein Teil der Mitarbeiter vorübergehend in Kurzarbeit geschickt. Insgesamt sank die Zahl der Beschäftigten bei dm Österreich leicht um 1,6 Prozent auf 6.874 Personen.

Verändert hat sich durch die Coronakrise das Konsumverhalten. So werden beispielsweise weniger Schminksachen gekauft, dafür legten Produkte wie Haarfarbe oder Friseurbedarf zu, beobachtet Manfred Kühner, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung. Nach den Hamsterkäufen im März, ging das Geschäft im April deutlich zurück. "Wir hatten Einbußen im zweistelligen Bereich", sagte Kühner. Danach ging es wieder aufwärts, zum Teil lagen die Umsätze auch über dem Vorjahr.

Was sich auch verändert hat, ist die Frequenz: Die Kunden kommen weniger oft, kaufen dafür aber mehr als vor der Pandemie. Sehr gut entwickelt hat sich der Online-Bereich, der bisher rund ein Prozent zum Gesamtumsatz beitrug. "Online hat sich in der ersten Phase mehr als verdoppelt. Da haben wir einen richtigen Sprung gemacht", erklärte Engelmann. Deshalb sei man auch dazu übergegangen, einen Teil der Online-Bestellungen in den Filialen zu kommissionieren, um die dort vorhandenen Ressourcen besser zu nützen. Der Online-Anteil bewege sich in Richtung zwei Prozent des Umsatzes, berichteten Engelmann und Kühnert. Im September wurde der österreichische Webshop auf eine schon in mehreren Ländern eingesetzte Konzernsoftware umgestellt.

In Österreich sei das quantitative Wachstum abgeschlossen, die Zahl der Filialen wäre 2019/20 sogar um zwei auf 386 Standorte gesunken. Man investiere in qualitative Verbesserungen und größere Flächen. Durch die Krise würden viele Geschäfte frei, man werde sich bietende Chancen nützen, um an manchen Standorten in großzügigere Geschäfte oder bessere Lagen zu übersiedeln, kündigte Kühnert an.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden im gesamten Teilkonzern 97 Mio. Euro investiert, für das laufende Jahr sind 130 Mio. Euro geplant, fast 112 Mio. Euro davon zur Weiterentwicklung und Erneuerung des Ladennetzes im gesamten Verbreitungsgebiet. Der Teilkonzern Österreich/CEE beschäftigt 22.170 Menschen, um 763 mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Zahl der Filialen in den zwölf zum Teilkonzern gehörenden Ländern stieg um 70 auf 1.741.

Gemeinsam mit dm Deutschland wurde im Konzern ein Umsatz von 11,519 Mrd. Euro erwirtschaftet. Europaweit hat der Konzern 62.606 Mitarbeiter und 3.765 Filialen in 13 Ländern.