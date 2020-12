Trotz Lockdown: Scala feierte mit Galaabend den Saisonbeginn

24 Starsänger sangen die berühmtesten Opernarien im Videostream

"A riveder le stelle" (Zum Wiedersehen der Sterne) ist der Titel des Galaabends für das Fernsehpublikum und im Videostream, mit dem die Mailänder Scala am Montag den Beginn der Opernsaison gefeiert hat. 24 Starsänger, darunter Placido Domingo, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak und Vittorio Grigolo traten im Rahmen des von RAI gesendeten Abends auf. Österreich war durch Tenor Andreas Schager vertreten. Jonas Kaufmann musste wegen einer Erkrankung an den Auftritt verzichten.

Ursprünglich wollte die Scala in diesem Jahr mit der Aufführung der Donizetti-Oper "Lucia di Lammermoor" die Spielzeit feierlich eröffnen. Doch ein erneuter Lockdown in Mailand machte dem weltberühmten Opernhaus einen Strich durch die Rechnung. So entschloss sich Intendant Dominique Meyer für einen Galaabend mit Starsängern unter dem Dirigat von Musikdirektor Riccardo Chailly. Durch den Abend führte die bekannte RAI-Moderatorin Milly Carlucci zusammen mit dem Starjournalisten Bruno Vespa. Die Scala ist wegen der Corona-Pandemie wie alle anderen Opernhäuser und Theater in Italien seit dem 26. Oktober geschlossen.

Regisseur des Events war der Italiener Davide Livermore, der im vergangenen Jahr bei der Scala-Saisoneröffnung mit "Tosca" großen Beifall geerntet hatte. Der Titel des Abends ist ein Vers aus Dante Alighieris "Göttlicher Komödie". Der Abend begann mit dem "Preludio" aus Verdis" Rigoletto". Es folgten bekannte Opernarien von Verdi, Rossini, Puccini, Donizzetti, Bizet, Massenet und Wagner. Beendet wurde die Aufführung mit dem Finale aus Rossinis "Guglielmo Tell".

"Wir hoffen, dass dies die erste und einzige Saisoneröffnung in dieser Form sein wird. Die Zuschauer wollen in der Scala sein und wir wollen vor den Zuschauen singen", sagte Placido Domingo vor Beginn der Aufzeichnung des Gala. Prominente Modeschöpfer wie die Nobeldesigner Giorgio Armani und Dolce&Gabbana lieferten die Kleider für die Sänger.

"Die Künstler, die an der Scala auftreten, sind Botschafter der Kunst und der Schönheit. Es ist, als ob die ganze Opernwelt die Scala und Italien in dieser schwierigen Zeit unterstützen wollten", sagte der im März von der Wiener Staatsoper zur Scala gewechselte Intendant Meyer bei einer Pressekonferenz vor Beginn des Abends.

Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala, der auch Präsident der Scala-Stiftung ist, betonte, dass das Opernhaus trotz des Kultur-Lockdowns nicht auf seine Premiere verzichten wollte. "Es war nicht einfach, doch die Scala hat den richtigen Weg gefunden, um sich an die Zeiten anzupassen und zugleich ein Programm höchster Qualität anzubieten. Mailand braucht die Scala und die Scala braucht Mailand", sagte der Bürgermeister, der am Montag seine Kandidatur für eine zweite vierjährige Amtszeit ankündigte. Kommunalwahlen sind in Mailand im kommenden Frühjahr geplant.

Die Scala-Saisoneröffnung am 7. Dezember ist für gewöhnlich ein Highlight der Mailänder Kulturszene am Tag des Heiligen Ambrosius, des Schutzpatrons Mailands. Die Scala hat den Beginn der neuen Saison vom 14. Dezember auf Februar verschoben.