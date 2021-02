Trotz Mutationen keine deutschen Kontrollen zu Frankreich - Kritik

Seehofer: Grenzkontrollen derzeit nicht zur Diskussion - Opposition kritisiert unterschiedliches Vorgehen gegenüber Tirol und Tschechien

Trotz der besorgniserregenden Corona-Lage mit mutierten Viren in der französischen Grenzregion Moselle plant Deutschland anders als gegenüber Tirol und Tschechien keine Grenzkontrollen zu Frankreich. Bisher stünden "Grenzkontrollen nicht zur Diskussion", sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Freitag laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa in Heilbronn. Aus den Reihen der deutschen Opposition kam unterdessen Kritik an der unterschiedlichen Vorgehensweise.

"Pandemiebekämpfung ist doch kein Wünsch-Dir-Was einzelner Staatskanzleien", sagte die Grüne Abgeordnete Irene Mihalic im Deutschen Bundestag in Berlin. Die Lage in Tschechien und Tirol sei schließlich nicht wesentlich anders als in den französischen Gebieten, die an die deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und das Saarland angrenzen. Dass hier die Befindlichkeiten von Landesregierungen ausschlaggebend sein sollen, kritisierten die Grünen. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, kritisierte, die Kontrollen seien "Hals über Kopf" eingeführt worden. Benjamin Strasser von der liberalen FDP sagte, eine erweiterte Teststrategie für Einreisen wäre besser als die Methode "Schlagbaum runter".

Seehofer erklärte am Freitag, man habe in der französischen Region eine Entwicklung mit mutierten Viren, die nicht schön sei. Man sei deshalb auch im Gespräch, welche Maßnahmen auf Seite der Franzosen zu treffen seien, und welche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der deutsche Innenminister wies aber darauf hin, dass die Lage in dem Grenzgebiet zu Frankreich eine ganz andere sei als an den Grenzen zu Tschechien und Österreich. Tschechien und Tirol seien Mutationsgebiete. Dort hätten die deutschen Bundesländer Bayern und Sachsen ausdrücklich um stationäre Grenzkontrollen gebeten, um zu erreichen, dass Berufspendler und der Güterverkehr weiter fließen könnten.

Das französische Département Moselle grenzt an das Saarland und Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Wochen hatte sich dort die Corona-Lage verschärft. Sorge bereitet besonders das verstärkte Auftreten gefährlicher Coronavarianten - darunter wie in Tirol die südafrikanische Mutation. Anders als Tirol und Tschechien ist Moselle aber bisher vom deutschen Robert-Koch-Institut nicht als Virusvariantengebiet eingestuft worden.

Frankreich hat seine Einreiseregeln für diese Region in Absprache mit der deutschen Seite bereits leicht verschärft. Grenzgänger, die nicht aus beruflichen Gründen einreisen wollen, müssen ab 1. März einen negativen PCR-Test vorlegen.