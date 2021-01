Trotz Regierungskrise sind Italiens Firmen und Konsumenten gelassen

Stimmung der italienischen Firmenchefs rutscht in den Keller Die Stimmung der italienischen Unternehmer hat sich im August deutlich eingetrübt. Der Indikator für das Geschäftsklima sackte auf 78,5 von 82 Punkten, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Das Barometer erfasst die Stimmung in der Industrie, dem Einzelhandel, bei den Dienstleistern und am Bau.