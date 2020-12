Trump-Erlass regelt Anwendung Künstlicher Intelligenz in Verwaltung

Akzeptanz bei Bevölkerung soll erhöht werden

Ein neuer Erlass von US-Präsident Donald Trump soll die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der US-amerikanischen Bundesverwaltung regeln. Ziel sei es dabei unter anderem, die Akzeptanz derartiger Verfahren in der Bevölkerung zu erhöhen, sagte der Technologieberater des Präsidialamts, Michael Kratsios, am Donnerstag. Zudem werde der Erlass "die Modernisierung der Regierung vorantreiben und erneut die Führung der USA bei der Künstlichen Intelligenz demonstrieren".

Trump sollte die Anordnung im Laufe des Tages unterzeichnen. Ein Bericht der Stanford und New York University dokumentierte im Februar 157 Einsätze der Technologie in 64 US-Bundesbehörden.