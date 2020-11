Trump feuert Pentagon-Chef - Biden warnt vor hartem Corona-Winter

Wahlverlierer sendet ein Lebenszeichen und erwägt angeblich Antreten im Jahr 2024 - Schallenberg: Rückkehr der USA zum Iran-Atomabkommen "fraglich" - Merkel und Guterres gratulieren Sieger

Donald Trump hält trotz seiner Wahlniederlage am Anspruch auf das Weiße Haus fest. Außerdem feuerte er am Montag seinen Verteidigungsminister Mark Esper. In einer schroffen Formulierung teilte der US-Präsident auf Twitter mit: "Mark Esper ist entlassen", dankte ihm aber für seinen Dienst. Unterdessen bereitete der gewählte Präsident Joe Biden eine landesweite Corona-Strategie vor, die Trump stets abgelehnt hatte.

Als kommissarischen Verteidigungsminister berief Trump den bisherigen Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums, Christopher Miller. Gerüchte über eine Entlassung Espers gab es schon länger. Während Trump notfalls mit militärischer Gewalt gegen die Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung nach dem Tod von George Floyd vorgehen wollte, hatte sich Esper dagegen gewandt. Er ging so auf Distanz zu Trump.

Bereits am Donnerstag hatte der Sender NBC berichtet, Esper habe ein Rücktrittsgesuch vorbereitet, weil schon lange erwartet worden war, dass er nach der Wahl entlassen werden würde. Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman hatte den Bericht zurückgewiesen und erklärt, der Minister habe keine Pläne zurückzutreten und sei auch nicht dazu aufgefordert worden.

Trumps Amtszeit war geprägt von zahlreichen Entlassungen und Rücktritten in der Regierung. Esper war Nachfolger von James Mattis, der nach Meinungsverschiedenheiten mit Trump im Dezember 2018 zurückgetreten war.

Während Trump seine Niederlage weiterhin nicht eingestehen wollte, richtete er einem Bericht zufolge bereits den Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024. Wie die Website "Axios" am Montag meldete, sprach Trump mit seinen Beratern darüber. Mit einer Kandidatur 2024 würde Trump eine zentrale Figur in der Republikanischen Partei bleiben, die er in den vergangenen Jahren weitgehend unter seine Kontrolle gebracht hat. Als Kandidat für die Wahl 2020 hatte sich Trump gleich bei seinem Amtsantritt 2017 angemeldet.

Unbeirrt in seinen Vorbereitungen auf eine Übernahme der Regierung in einem umfangreichen "Transition"-Prozess kündigte Biden am Montag einen entschiedenen Kampf gegen das Coronavirus an. Er schwor dabei die Amerikaner auf harte Zeiten ein. "Uns steht immer noch ein sehr dunkler Winter bevor", sagte der Demokrat in seinem Heimatort Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Er kündigte an, im Kampf gegen die Pandemie keine Mühe zu scheuen, sobald er am 20. Jänner vereidigt werde.

Biden sagte, trotz positiver Nachrichten bei der Suche nach einem Impfstoff werde es noch Monate dauern, bis dieser weiträumig zur Verfügung stehen. Er appellierte an die Amerikaner, Masken zu tragen. "Eine Maske ist kein politisches Statement. Aber es ist ein guter Weg, um das Land zusammenzubringen."

Biden kam am Montag erstmals mit seinem neuen Expertenrat zusammen, der ein Programm für den Kampf gegen die Pandemie entwickeln soll. Der Rat wird von früheren Regierungsexperten und Wissenschaftern geleitet. Biden trat in Wilmington vor einem blauen Hintergrund mit der Aufschrift "Büro des gewählten Präsidenten" und "Covid-19-Briefing" auf.

Biden machte deutlich, dass er eine amerikanische Führungsrolle im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie anstrebt. Deswegen habe er auch Fachleute zum globalen Gesundheitswesen in den Expertenrat berufen.

UNO-Generalsekretär António Guterres gratulierte am Montag Biden und der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl. Der UNO-Chef gratulierte außerdem dem amerikanischen Volk für die "dynamische Ausübung seiner Demokratie", wie sein Sprecher am Montag in New York mitteilte. Guterres betonte, dass die Partnerschaft zwischen den USA und den Vereinten Nationen ein essenzieller Pfeiler der internationalen Zusammenarbeit sei. Die Beziehung zwischen der Trump-Regierung und den Vereinten Nationen galt stets als angespannt.

Glückwünsche gab es auch vom Jüdischen Weltkongress. WJC-Präsident Ronald S. Lauder würdigte den künftigen Präsidenten am Montag in Worten, die als Seitenhieb auf Trump verstanden werden konnten. "Er stellt Diplomatie, Kooperation und Gerechtigkeit an erste Stelle und führt mit Geduld und Anstand", so Lauder über den Demokraten.

Indes bröckelte die Trump stützende Front innerhalb der regierenden Republikaner. Die am Dienstag wiedergewählte Senatorin Susan Collins aus dem Ostküstenstaat Maine gratulierte Biden am Montag und nannte ihn "gewählter Präsident". Sie schloss sich damit ihrem Partei- und Senatskollegen Mitt Romney an, der jedoch seit Jahren kein Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Trump macht und öffentlich bekannte, den Amtsinhaber nicht gewählt zu haben.

Biden und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Harris waren am Samstag von zahlreichen US-Medien auf Basis von Erhebungen und Prognosen zu den Siegern bei der US-Präsidentschaftswahl erklärt worden. Daraufhin erhielten sie Glückwünsche von zahlreichen internationalen Spitzenpolitikern, unter ihnen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Deutschland bot Biden eine stärkere Zusammenarbeit in den internationalen Beziehungen an. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte dem Wahlsieger am Montag mit den Worten: "Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen." Dazu gehörten stärkere Anstrengungen, um die eigenen Überzeugungen in der Welt besser zu vertreten. Den abgewählten Präsidenten Trump erwähnte die Kanzlerin mit keinem Wort.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) warnte vor übertriebenen Hoffnungen in Europa, was einen Kurswechsel unter Biden betrifft. Zwar erwarte er "einen höheren Grad an Berechenbarkeit" und eine steigende Bereitschaft der USA, "sich multilateral zu engagieren", sagte Schallenberg der Tageszeitung "Die Presse" (Dienstagsausgabe). Doch werde Biden "in gewissen Punkten" wohl "härter sein", etwa gegenüber China. Auch eine Rückkehr der USA zum Iran-Atomabkommen sei "fragich", so Schallenberg, der zugleich seine "sehr gute Gesprächsbasis" mit Trumps Außenminister Mike Pompeo lobte. "Ich hoffe, das trifft auch auf die Nachfolge zu."

Russland und China hielten sich bisher mit Reaktionen auf das Wahlergebnis in den USA auffallend zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau: "Wir halten es für richtig, bis zur offiziellen Verkündung der Ergebnisse der Wahl zu warten." Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte in Peking lediglich: "Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Biden den Wahlsieg erklärt hat." Einen Glückwunsch gab es aus beiden Ländern in den ersten offiziellen Reaktionen nicht.

Die Auszählung der Stimmen ist in den USA auch knapp eine Woche nach der Wahl noch nicht beendet. Der 77 Jahre alte Biden wurde am Samstag aber bereits angesichts seine deutlichen Vorsprungs von den Medien zum Sieger erklärt. Der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama hat deutlich mehr als die 270 Stimmen von Wahlleuten zusammen, die erforderlich sind. Trump will auf juristischem Weg verhindern, dass er das Weiße Haus räumen muss. Die Erfolgsaussichten gelten als sehr gering. Trumps Amtszeit endet am 20. Jänner 2021 um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ).