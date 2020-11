Trump nimmt per Videoschaltung an Asien-Pazifik-Gipfel teil

Beratungen der 21 Staats- und Regierungschefs per Video

Der amtierende US-Präsident Donald Trump wird an einem virtuellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teilnehmen. Trump werde sich am Freitag zeitweise an den Beratungen beteiligen, erklärte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung am Donnerstagabend (Ortszeit). Wegen der Coronavirus-Pandemie findet der Gipfel der 21 Staaten unter dem Vorsitz Malaysias per Video statt.

Während das Treffen vor einem Jahr wegen Unruhen in Chile ausgefallen war, hatte Trump vor zwei Jahren nur seinen Vizepräsidenten Mike Pence entsandt, was als Zeichen mangelnden Interesses an der Region gewertet worden war. Die Gemeinschaft der Pazifik-Anrainer steht für mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung und vertritt 39 Prozent der Weltbevölkerung.