Trump stellt sich hinter Rivalen seines Gegners Gonzalez

Parlamentarier für Ohio hatte für Impeachment des Ex-Präsidenten gestimmt

Als Zeichen seiner Abrechnung mit Republikanern, die für seine Amtsenthebung gestimmt haben, hat sich der frühere US-Präsident Donald Trump hinter seinen früheren Berater Max Miller, einen republikanischen Kongressanwärter, gestellt. "Max Miller ist ein wunderbarer Mensch, der einen großartigen Job im Weißen Haus gemacht hat und der ein fantastischer Kongressabgeordneter sein wird", schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) in einer Erklärung.

Miller will den bisherigen republikanischen Abgeordneten des US-Staats Ohio im Repräsentantenhaus, Anthony Gonzalez, ablösen und tritt in einem parteiinternen Rennen gegen ihn an. Gonzalez hatte nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner als nur einer von zehn Republikanern für ein sogenanntes Impeachment Trumps gestimmt.

"Der derzeitige Repräsentantenhaus-Abgeordnete Anthony Gonzalez sollte die Bürger des 16. Bezirks nicht vertreten, denn er vertritt nicht ihre Interessen oder ihre Gefühle", erklärte Trump. Beobachter werteten dies als Vergeltung für Gonzalez' Abstimmungsverhalten im Impeachment-Prozess. Der 32-jährige Miller veröffentlichte Trumps Zuspruch im Online-Dienst Twitter. "Ich werde nie aufgeben und meine Wählerschaft niemals verraten", schrieb er dazu.

Das Repräsentantenhaus hatte Mitte Jänner ein Impeachment-Verfahren gegen Trump eingeleitet. Einen Monat später sprach der Senat den inzwischen aus dem Amt geschiedenen Präsidenten vom Vorwurf der Anstiftung zum Aufruhr frei.