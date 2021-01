Trump-Tochter Tiffany hat sich verlobt

"Liebe meines Lebens"

Donald Trumps jüngste Tochter Tiffany hat sich mit ihrem Freund Michael Boulos (23) verlobt. Die Neuigkeit teilte Tiffany am Dienstag auf Instagram mit, zusammen mit einem Foto, auf dem das Paar in einem Säulengang des Weißen Hauses zu sehen ist. Mit dem Posting nahm die 27-Jährige zugleich Abschied von der Zeit als First Family.

"Es war eine Ehre, mit meiner Familie hier im Weißen Haus viele Meilensteine und historische Anlässe zu feiern und Erinnerungen zu erschaffen, keine besonderer als die Verlobung mit meinem wunderbaren Verlobten Michael!", schrieb die 27-Jährige. Auch Boulos teilte das Verlobungs-Foto auf seinem Instagram-Account. "Ich habe mich mit der Liebe meines Lebens verlobt! Freue mich auf unser nächstes gemeinsames Kapitel." Der Geschäftsmann und die Jurastudentin sind seit zwei Jahren ein Paar.

(S E R V I C E - Instagram Tiffany Trump: https://www.instagram.com/p/CKO_gQdBSce/)