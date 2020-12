Trump und First Lady verbringen Silvester überraschend in Washington

Keine Gründe für verfrühte Abreise aus Florida genannt

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania verbringen Silvester überraschend in Washington. Die beiden sollten am Donnerstagvormittag (Ortszeit) und damit früher als geplant in Florida aufbrechen, wie aus dem vom Weißen Haus veröffentlichten Tagesprogramm hervorging. Trump wird somit auch nicht bei der Neujahrsparty in seinem Club-Resort Mar-a-Lago zugegen sein, obwohl Gäste dies erwartet hätten, berichteten US-Medien.

Gründe für die verfrühte Abreise nannte das Weiße Haus nicht. Der TV-Sender CNN berichtete, Trump sei seit seiner Ankunft in Florida vor gut einer Woche in "gereizter Stimmung" gewesen - demnach nicht nur wegen der verlorenen Präsidentenwahl, sondern auch wegen vorgenommener Renovierungsarbeiten in Mar-a-Lago, die seine Frau zum Großteil beaufsichtigt habe.

Trump erkennt den Wahlsieg seines demokratischen Kontrahenten Joe Biden noch immer nicht an und versucht weiterhin, die Ergebnisse in den einzelnen US-Staaten anzufechten. Er stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar, für den weder er noch seine Anwälte stichhaltige Beweise vorgelegt haben. Dutzende Klagen wurden von Gerichten abgeschmettert. Für kommenden Mittwoch (6. Jänner) steht die offizielle Verlesung der Ergebnisse im US-Kongress auf dem Programm. Einige Republikaner planen eine Störaktion, die das Prozedere etwas in die Länge ziehen könnte.