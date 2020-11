Trump verärgert mit Truppenabzug aus Afghanistan die NATO-Partner

Deutschland warnt vor Gefahr für Friedensgespräche - Trumps nationaler Sicherheitsberater O'Brien versucht zu beruhigen

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Abzugsbefehl für mehr als 2000 in Afghanistan stationierte US-Soldaten die NATO-Partner verärgert. Deutschland warnte am Mittwoch davor, dass die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den aufständischen Taliban gefährdet werden könnten. "Ohne Not sollten wir nicht noch zusätzliche Hürden aufbauen, die ein überstürzter Abzug aus Afghanistan ganz sicherlich zur Folge haben würde", sagte Außenminister Heiko Maas.

Die NATO betonte aber, dass die Fortsetzung des Einsatzes zunächst nicht gefährdet sei. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach nach eigenen Angaben zu dem Thema auch mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani. Das Bündnis werde die afghanischen Streitkräfte weiter ausbilden und im Kampf gegen den internationalen Terrorismus beraten und unterstützen, teilte er im Anschluss mit.

Die Regierung in Washington hatte am Dienstag angekündigt, die US-Truppen in Afghanistan und im Irak bis zum 15. Jänner auf jeweils 2500 Soldaten zu verkleinern. Nur fünf Tage später endet die Amtszeit des bereits abgewählten Präsidenten Trump, der am 20. Jänner vom Wahlsieger Joe Biden abgelöst werden soll. Zuletzt waren in Afghanistan nach US-Medienberichten noch zwischen 4500 und 5000 Soldaten stationiert, in NATO-Kreisen wird von etwa 5500 gesprochen. Im Irak sollen derzeit noch rund 3000 Soldaten sein.

Die USA stellen mit Abstand den größten Teil der NATO-Truppe in Afghanistan, die vor allem die afghanischen Streitkräfte ausbildet. Die deutsche Bundeswehr ist mit gut 1.200 Soldaten beteiligt und hat im Norden des Landes die Führungsrolle. Rund 20 österreichische Bundesheer-Soldaten sind in der NATO-Mission "Resolute Support" (RSM) im Einsatz. Ohne die Amerikaner gilt eine Fortsetzung des Einsatzes auf Dauer als schwierig bis unmöglich.

"Für uns bleibt politisch ganz besonders wichtig, dass wir das, was wir bisher erreicht haben, nicht durch überstürzte Handlungen gefährden dürfen", betonte Maas. Auch die NATO betonte, dass die Errungenschaften im Kampf gegen den internationalen Terrorismus bewahrt werden müssten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte bereits am Dienstag vor den möglichen Folgen eines überhasteten Abzugs von Truppen aus Afghanistan gewarnt.

Auch in den USA selbst traf die Ankündigung Trumps auf Unmut. Führende Demokraten kritisierten sie als politisch motiviert und sprachen von übereilten Abzugsplänen. "Wir können es uns nur schwer leisten, die hart erkämpften Fortschritte bei den Themen Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und Regierungsführung in Afghanistan zu verlieren", warnte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.

Selbst einige von Trumps Republikanern meldeten sich kritisch zu Wort. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, warnte, ein überstürzter Rückzug aus Afghanistan und dem Irak wäre ein "Fehler". Es sei "extrem wichtig", dass es in den kommenden Monaten keine "weltbewegenden Veränderungen" mit Blick auf die Verteidigung und die Außenpolitik gebe.

Trumps nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien versuchte, zumindest die Bündnispartner zu beruhigen. "Unser Einsatz für die NATO ist nie stärker gewesen und wir werden unsere wichtige Zusammenarbeit fortsetzen", teilte er am Mittwoch mit.

Die USA hatten mit den militant-islamistischen Taliban Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet, das den schrittweisen Rückzug aller US- und NATO-Streitkräfte bis Ende April 2021 in Aussicht stellt. Die Taliban verpflichteten sich im Gegenzug zu Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul, die im September aufgenommen wurden. Der Prozess geriet im Streit um Verfahrensfragen jedoch ins Stocken.

Der Krieg in Afghanistan ist der längste in der Geschichte der USA. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 waren von den Amerikanern angeführte Truppen dort einmarschiert. Wenige Monate später folgten auch die deutsche Bundeswehr und Soldaten des Bundesheeres als Teil einer Stabilisierungstruppe ISAF.