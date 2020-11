Trumps Kandidat für Botschaft in Berlin wird Berater im Pentagon

Im Büro des geschäftsführenden Verteidigungsministers Miller

Der Kandidat des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump für den Botschafterposten in Deutschland hat einen neuen Job im Pentagon. Der ehemalige Heeresoffizier Douglas Macgregor werde leitender Berater des geschäftsführenden Verteidigungsministers Christopher Miller, bestätigte das Pentagon am Mittwoch auf Anfrage. Macgregors jahrzehntelange militärische Erfahrung werde die weitere Umsetzung der nationalen Sicherheitsprioritäten des Präsidenten unterstützen, so ein Sprecher.

Trump hatte Macgregor Ende Juli für den Botschafterposten in Berlin nominiert und hat seinen Kandidaten nach seiner Wahlniederlage offiziell noch nicht zurückgezogen. Trump streitet vor Gericht noch gegen das Wahlergebnis; er erkennt den Sieg des Demokraten Joe Biden nicht an.

Macgregors Ernennung zum Berater im Pentagon folgt auf die Entlassung des bisherigen Verteidigungsministers Mark Esper, die Trump am Montag auf Twitter verkündet hatte. In der Folge schieden am Dienstag weitere Führungskräfte des Pentagons aus ihren Ämtern aus. Besetzt wurden sie mit Personen, die - wie Macgregor - als Trump-Loyalisten gelten.

Macgregor hatte sich in der Vergangenheit mit Blick auf die deutsche Verteidigungspolitik kritisch gezeigt und ist ein Gegner der US-Einsätze im Irak und Afghanistan. Die Nachrichtenplattform "Axios" sieht in der Personalie Macgregor ein Zeichen dafür, dass die scheidende US-Regierung den Abzug von Truppen aus dem Nahen Osten und Afghanistan vor dem Ende von Trumps Präsidentschaft im Januar beschleunigen will.