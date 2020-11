Trumps Wahlkampfteam beantragt Neuauszählung in Teilen von Wisconsin

In zwei Wahlkreisen, in denen überwiegend Demokraten wohnen

Das Wahlkampfteam von Donald Trump stemmt sich in einem weiteren Staat gegen eine Niederlage bei der Präsidentenwahl. Die Vertreter des republikanischen Amtsinhabers reichten am Mittwoch einen Antrag zur Neuauszählung in zwei Wahlkreisen in Wisconsin ein.

In dem Antrag geht es um die Kreise Milwaukee und Dane, in denen überwiegend Demokraten wohnen. Dort seien Briefwahlzettel falsch ausgegeben und bearbeitet worden, hieß es. Zudem seien die Gesetze zur Feststellung der Personalien ausgehebelt worden. In den USA gibt es keine Personalausweise.