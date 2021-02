Tscheche unternahm Rekordversuch im Streckentauchen unter Eis

80 Meter in Badehose - "ging schneller, als ich erwartet hatte"

Der Tscheche David Vencl hat einen frostigen Weltrekordversuch im Streckentauchen unter Eis unternommen. In einem zugefrorenen Badesee bei Teplice in Nordböhmen habe er am Dienstag eine Entfernung von mehr als 80 Metern zurückgelegt, meldete die Nachrichtenagentur CTK. Der Sportler habe dabei keine Hilfsmittel wie Flossen genutzt und sei nur mit einer Badehose bekleidet gewesen.

Für die Distanz brauchte er demnach eine Minute und 35 Sekunden. "Es ging schneller, als ich erwartet hatte", sagte er. Der Tscheche hofft nun auf einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Der bisherige Spitzeneintrag im Freitauchen unter Eis ohne Schwimmflossen und ohne Tauchanzug beläuft sich darin auf 76,2 Meter - eine Leistung des Dänen Stig Severinsen aus dem Jahr 2013.

Eine der Bedingungen lautet, dass das Eis mindestens 30 Zentimeter dick sein muss. Einen Weltrekord hatte vor drei Jahren auch der Schweizer Peter Colat für sich reklamiert. Er tauchte unter dem Eis des Weissensees in Kärnten ohne Hilfsmittel 80 Meter weit.