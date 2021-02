Tschechien: Babis griff Verfassungsgericht und seinen Chef scharf an

Wahlkampf zu Parlamentswahl in Tschechien gestartet Mitten in den Sommerferien hat in Tschechien der Wahlkampf zur vorgezogenen Parlamentswahl am 9. und. 10. Oktober begonnen. Die Abstimmung soll die Antwort auf die Frage geben, welchem der Chefs der beiden großen Parteien das erste Comeback an die Regierungsspitze in der Geschichte des Landes gelingt: dem Vorsitzenden der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) Mirek Topolanek, der erst Ende März aufgrund einer verlorenen Misstrauensabstimmung im Parlament den Premiers-Posten räumen musste, oder dem Chef der Sozialdemokraten (CSSD) Jiri Paroubek, der das Kabinett vor Topolanek, in den Jahren 2005 und 2006, geleitet hatte.