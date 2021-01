Tschechien im Wahljahr: Parteibündnis will Premier Babis überflügeln

Wahlkoalition der Piraten und Bürgermeisterpartei besiegelt

Vor den tschechischen Parlamentswahlen haben die tschechischen Piraten und die Bürgermeisterpartei (STAN) ein Wahlbündnis geschmiedet. Das Ziel der Wahlkoalition ist es, die jetzige Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis abzuwählen. Zum Kandidaten des Bündnisses für das Amt des Ministerpräsidenten soll laut einer vorläufigen Vereinbarung der 40-jährige Piraten-Chef Ivan Bartos aufgestellt werden. Die Parlamentswahlen finden am 8. und 9. Oktober statt.

Die Piraten haben das Projekt Zusammenarbeit in einer innerparteilichen Abstimmung mit fast 79 Prozent der Stimmen gebilligt, teilten die Piraten am Dienstag mit. Die STAN-Führung hatte dem Bündnis bereits früher zugestimmt.

In den Wählerumfragen bleibt die liberalpopulistische Protestbewegung ANO von Babis klar an der Spitze mit rund 25 bis 30 Prozent. Allerdings legten die Piraten in den vergangenen Monaten zu und liegen bei rund 20 Prozent. STAN könnte mit sechs bis elf Prozent rechnen.

Babis ist jetzt in der Minderheitskoalition mit den Sozialdemokraten (CSSD). Allerdings kämpft die CSSD ums politische Überleben, weil sie laut Umfragen unter der fünfprozentigen Wahlhürde bleiben könnte und deswegen den Einzug ins Abgeordnetenhaus verfehlen würde. Dasselbe gilt für die Kommunisten (KSCM), die das Minderheitskabinett dulden.

Babis ist in Tschechien nicht unumstritten. Dem Multimilliardär wird seit langem vorgeworfen, er stehe als Unternehmer und Politiker in einem unüberbrückbaren Interessenskonflikt. Kritik gab es auch am Corona-Management der Regierung. Die Zahl der Neuinfektionen sank zuletzt zwar, Tschechien hat aber eine Sieben-Tages-Inzidenz von 828,6. In dem Zehn-Millionen-Land wurden 13.272 Todesfälle registriert.