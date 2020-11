Tschechien - Piraten- und Bürgermeisterpartei gemeinsam gegen Babis

Gemeinsames Antreten bei Parlamentswahlen 2021

Die tschechische Piraten- sowie die Bürgermeisterpartei (STAN) wollen gemeinsam in einer Koalition bei den Parlamentswahlen im Jahr 2021 antreten. Ziel sei es, die Regierung des gegenwärtigen Ministerpräsidenten und Chefs der Protestbewegung ANO, Andrej Babis, abzuwählen. Darauf einigten sich vorläufig die Führungen beider Parteien, wie tschechische Medien am Dienstag berichteten.

Ab jetzt werden entsprechende Verhandlungen über die Einzelheiten der Zusammenarbeit geführt, nachdem auch die Piraten dem Plan in einem innerparteilichen Referendum zugestimmt haben. "Wenn es gelingt, eine breite Einigung in Programm- und Personalfragen zu erzielen, können wir bei den bevorstehenden Parlamentswahlen gemeinsam um den Sieg kämpfen", erklärte der Chef der Piratenpartei, Ivan Bartos.

ANO liegt in den Wählerbefragungen weiterhin mit rund 27 bis 30 Prozent klar an der Spitze, allerdings legten die Piraten in den vergangenen Monaten sichtbar zu. In der jüngsten Befragung der Agentur Kantar CZ landeten sie mit 21 Prozent auf Platz zwei. Gemeinsam mit STAN, die zwischen sechs und elf Prozent liegt, hätte die Koalition insgesamt mehr als die Babis-Partei.

Die Parlamentswahlen in Tschechien sind für den Herbst 2021 geplant. Babis hatte schon mehrmals angedeutet, erneut antreten und gewinnen zu wollen.