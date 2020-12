Tschechien richtet "Amtsstelle" seiner Botschaft in Jerusalem ein

Im 1. Halbjahr 2021 - Außenministerium: "Kein neue Vertretung, sondern Dienstleistung für tschechische Bürger"

Tschechien wird im 1. Halbjahr 2021 eine "Amtsstelle" seiner Botschaft, die es bisher in Tel Aviv gibt, einrichten. Dies teilte das tschechische Außenministerium am Mittwochabend mit. Es handle sich um "kein neues Vertretungsamt", sondern um die "Bemühung, die tschechisch-israelischen Beziehungen zu stärken sowie die Dienstleistungen des Außenministeriums den tschechischen Bürgern anzunähern, die in Israel leben oder nach Israel reisen".

Laut dem Außenministerium hängt die Einrichtung dieser "Amtsstelle" in keinster Weise mit dem Nahost-Friedensprozess zusammen. Auch antizipiere sie nicht dessen Ergebnisse und ändere nicht die langfristige tschechische Position im Rahmen dieses Prozesses, heißt es weiter in der Mitteilung.

Tschechien hat in Jerusalem sowie in Eilat und Haifa schon Honorar-Konsulate. Diese könnten aber in Not geratenen tschechischen Bürgern nur im beschränkten Maß helfen, beispielsweise nicht mit der Ausfertigung von Ersatz-Reisedokumenten. Mit der geplanten Amtsstelle der Botschaft werde man diese künftig nicht nur in Tel Aviv, sondern auch in Jerusalem abholen können, so das Ministerium. Tschechien hat außerdem in Jerusalem auch sein Kulturzentrum.

Für eine komplette Verlegung der tschechischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem hatte sich früher der tschechische Staatspräsident Milos Zeman ausgesprochen. "Ich bin leider kein Diktator, aber ich verspreche, alles dafür zu tun, diesen dritten Schritt zu realisieren", sagte er im November 2018 im israelischen Parlament. Zeman gilt seit Jahren als stark pro-israelisch.

US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember 2017 als Hauptstadt Israels anerkannt und im Mai 2018 die US-Botschaft dorthin verlegt. Einige Staaten folgten seitdem dem US-Vorbild, andere kündigten dies an. International wurden die Botschaftsumzüge scharf kritisiert.

Israel pocht darauf, dass Jerusalem seine unteilbare Hauptstadt sei. Die Palästinenser jedoch beanspruchen den Ostteil von Jerusalem als Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates. Israel hatte Ost-Jerusalem im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die UNO erkennt die Annexion nicht an.