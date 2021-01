Tschechien zahlt erstmals Entschädigung für Tötung von DDR-Flüchtling

Österreich war 2009 größter Investor in Tschechien

Tschechien hat auch in Zeiten der Krise für österreichische Investoren nicht an Attraktivität verloren: 2009 war der Zufluss an österreichischen Direktinvestitionen mit 952 Mio. Euro zwar geringer als im Vorjahr (1,461 Mio. Euro), allerdings war Österreich im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 48,4 % an allen ausländischen Direktinvestitionen noch vor Deutschland (250 Mio. Euro) der größte Investor in Tschechien.