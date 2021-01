Tschechiens Ex-Präsident Klaus ohne Maske - 385 Euro Bußgeld

Früheres Staatsoberhaupt legte Einspruch gegen Strafe ein

Der ehemalige tschechische Präsident Vaclav Klaus soll 10.000 Kronen (385 Euro) Bußgeld zahlen, weil er bei einer Veranstaltung anlässlich des Staatsfeiertages Ende Oktober absichtlich keine Maske trug. Klaus lehnte die Entscheidung der Prager Hygiene-Behörde ab und legte Einspruch dagegen, teilte das Institut von Vaclav Klaus am Donnerstag in Prag mit. In Tschechien gilt auch im Freien eine allgemeine Maskenpflicht.

Der 79-jährige Klaus hatte am 28. Oktober zum Staatsfeiertag vor dem Prager Gemeindehaus Blumen niedergelegt und eine kurze Rede gehalten, dabei trug er keine Maske. Darin hatte er unter anderem die Corona-Maßnahmen der Regierung scharf kritisiert.

Klaus erklärte, seine Weigerung, die Geldbuße zu zahlen, sei nicht nur eine Missbilligung der Erteilung der Geldstrafe, sondern auch ein Protest gegen die Verletzung der Bürgerfreiheiten. Das frühere tschechische Staatsoberhaupt (2003-2013) gilt als scharfer Kritiker von Corona-Beschränkungen. Nach eigenen Angaben will er sich auch nicht impfen lassen.

Erst vor zweieinhalb Wochen hatte Klaus Schlagzeilen gemacht, weil er in Prag an einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen mit rund 3.000 Menschen teilnahm. Bekannt wurde er zuletzt als vehementer Kritiker des Euros und Zweifler am Klimawandel.