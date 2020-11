Tschechische Armee kauft bis zu 1.200 Pick-ups

Mit der ersten Lieferung wird Mitte 2021 gerechnet

Die tschechische Armee beschafft in den nächsten vier Jahren bis zu 1.200 Pick-up-Fahrzeuge des japanischen Herstellers Toyota. Am Donnerstag wurde ein entsprechender Rahmenvertrag mit einer Lieferfirma unterzeichnet, wie das Verteidigungsministerium in Prag mitteilte. Das Allrad-Fahrzeug zum Preis von umgerechnet rund 34.000 Euro je Stück biete Platz für fünf Mann und ihre Ausrüstung.

Die ungepanzerten Pick-ups sollen veraltete sowjetische Geländewagen des Typs UAZ-469 ersetzen, die seit Jahrzehnten im Einsatz sind und sehr viel Sprit verbrauchen. Die Modernisierung sei man "den Soldaten schuldig gewesen", sagte Verteidigungsminister Lubomir Metnar. Mit der ersten Lieferung wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 gerechnet. Tschechien ist seit 1999 Mitglied des NATO-Verteidigungsbündnisses.

Große Pick-ups werden mitunter auch als "Kavallerie des kleinen Mannes" bezeichnet. In vielen Konflikten werden die Pritschenwagen von Rebellen und Aufständischen, die auf der Ladefläche Maschinengewehre montieren, für den Kampfeinsatz zweckentfremdet.