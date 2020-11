Tschechische Bewegung kündigte Serie von Protesten gegen Babis an

Online-Demonstration für Montag geplant - Ziel: Abwahl des Ministerpräsidenten bei Parlamentswahlen 2021

Die tschechische Bewegung "Millionen Augenblicke" hat am Donnerstag eine Serie von Protestveranstaltungen angekündigt, die zur Abwahl der Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis bei den Parlamentswahlen 2021 führen soll. Die erste Aktion wird am kommenden Montag, dem 16. November - einen Tag vor dem 31. Jahrestag der "samtenen Revolution 1989" - in Form einer Online-Demonstration stattfinden, teilte der Chef der Bewegung Benjamin Roll mit.

Das Zentrum der Online-Demonstration wird sich in der Prager Lucerna-Bar auf dem Wenzelsplatz befinden. Von dort aus werden die Ansprachen der Redner via Facebook und YouTube live übertragen, wobei die Zuschauer sich mit Online-Kommentaren einschalten können. Spitzenvertreter der oppositionellen Parteien haben ihre Teilnahme zugesagt. Bei der Online-Demonstration werde ein "Countdown" für das "Jahr der Änderung" gestartet, hieß es.

Weitere Protestveranstaltungen sollten in den nächsten Monaten folgen. Ziel sei es, den Erfolg der Opposition bei den für Herbst 2021 geplanten Parlamentswahlen zu unterstützen. Die Kritik werde sich auf das Verhalten der Regierung in der Corona-Krise sowie den angeblichen Interessenskonflikt von Babis als Politiker und Unternehmer richten, teilten die Vertreter von "Millionen Augenblicke" weiter mit.